Украинский рынок акций снизился вопреки благоприятной внешней конъюнктуре - эксперт

Индекс Украинской биржи завершил четверг, 18 июля, на отрицательной территории вопреки благоприятной внешней конъюнктуре.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, мировые фондовые индикаторы сегодня продолжили движение вверх. Отчасти покупкам способствовала неплохая статистика по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособия по безработице неожиданно сократилось до 334 тыс., что стало минимальным значением с начала мая. При этом прогнозировалось более скромное снижение.

В то же время, считает Лаврик, инвесторы полностью проигнорировали сегодняшние данные от Conference Board. Так, индекс опережающих индикаторов в июне не изменился, тогда как ожидалось повышение на 0,2%. Коэффициент соотношения индекса индикаторов совпадения к индексу запаздывающих индикаторов также не изменился в прошлом месяце и продолжает держаться на минимальном с 2009 года уровне. «Эти данные указывают на признаки стагнации в американской экономике», - полагает аналитик.

По ее мнению, «трейдеров, похоже, в большей степени интересует политика Федрезерва в плане накачивания экономики деньгами, которые концентрируются главным образом на финансовых рынках. Сегодня в очередной раз состоится выступление Бена Бернанке, которое и определит исход торгов на американских рынках».

По прогнозам Лаврик, «завтрашняя сессия обещает быть довольно скучной ввиду скудного новостного фона. Вполне вероятно боковое движение индексов».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 18 июля, упал на 0,53% – до 867,68 пункта. Общий объем торгов составил 58,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,32% – до 308,93 пункта. Общий объем торгов составил 981 млн грн.