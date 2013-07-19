Индекс Dow Jones зафиксировал новый исторический максимум

Американский фондовый индекс Dow Jones в ходе торгов четверга, 18 июля, превысил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки 15545 пунктов на фоне позитивных корпоративных и макроэкономических новостей из США, сообщает ПРАЙМ.

Американские фондовые площадки завершили четверг ростом на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.

Как сообщал УНИАН, 11 июля американские индексы также установили рекордные максимумы. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,11% и составил 15460,92 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,36% - до 1675,02 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,63%, достигая 3578,30 пункта.

Накануне Бернанке сообщил о намерениях Федрезерва сохранять процентные ставки в США на низком уровне для стимулирования темпов восстановления американской экономики.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.