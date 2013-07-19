Fitch подтвердило рейтинги Киева, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом по рейтингу.

Как отмечается в сообщении агентства, подтверждены краткосрочный рейтинг в иностранной валюте столицы Украины на уровне "B", а также рейтинг Киева по национальной шкале на уровне "BBB+(ukr)" со стабильным прогнозом.

"Подтверждение рейтингов Киева отражает его столичный статус, а также неявную поддержку со стороны центрального правительства, удовлетворительные показатели исполнения бюджета и стабилизировавшийся долг", - говорится в релизе.

Рейтинги Киева учитывают также риски рефинансирования, возникающие из-за погашения облигаций города в 2014 году.

Указывается, что экономика города хорошо диверсифицирована, в ней преобладает сфера услуг. По данным агентства, вклад Киева в ВВП Украины в 2012 году составил 18%. Социально-экономический профиль города позволяет ему сохранять показатели благосостояния на более высоком уровне, чем в среднем по стране.

Аналитики агентства отмечают, что политическое и экономическое значение Киева играет на пользу бюджету города и ограничивает риски в плохой экономической обстановке. Fitch считает, что уровень прямого риска города в 2013 году увеличится до 60% от его текущих доходов, а в 2014-2015 году этот уровень стабилизируется. Также ожидается, что приемлемые бюджетные показатели города сохранятся.

Стабильно высокие показатели исполнения бюджета, а также снижение уровня риска рефинансирования позитивно повлияют на рейтинг города. Увеличение уровня долга, рисков рефинансирования и уровня прямого риска выше 70% от текущих доходов может привести к снижению рейтингов.