Группа «Дельта Банка» Николая Лагуна покупает «Астра Банк»

Компания, связанная с «Дельта Банком» Николая Лагуна, подписала соглашение с Alpha Bank (Греция) о приобретении 100% акций «Астра Банка», сообщила УНИАН пресс-служба «Дельта Банка».

Согласно сообщению, соглашение подписано сторонами 18 июля. Сделка будет закрыта после получения соответствующих разрешений Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины, которые требуются для ее завершения.

Как сообщал УНИАН, владелец «Дельта Банка» Николай Лагун покупает греческий «Астра Банк».

В конце марта Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. Также 28 февраля текущего года завершена сделка по покупке Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка». По словам Лагуна, данные сделки являются частью стратегии развития банковского бизнеса, и приобретенные банки будут интегрированы с “Дельта Банком” и продолжат работу под его брендом.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 34,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,350 млрд грн, обязательства - 31,586 млрд грн, средства клиентов - 22,628 млрд грн, собственный капитал - 3,160 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 97,980 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 1,852 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,009 млрд грн, обязательства - 678,225 млн грн, средства клиентов - 648,923 млн грн, собственный капитал - 1,173 млрд грн, уставный капитал - 1,050 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,229 млн грн. Владельцем банка является Alpha Bank (Греция, 100% акций банка).