Игроки фондовых рынков не спешат играть на повышение - эксперт

Торги на украинском биржевом рынке в пятницу, 19 июля, проходили преимущественно в отрицательной зоне.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что по итогам торгового дня индекс Украинской биржи опустился на 0,28% до 865,28 пункта.

По словам Кушнарева, "в отсутствие явных поводов для покупок участники торгов на отечественном и зарубежных рынках не спешили играть на повышение. Итоги последних выступлений главы Федрезерва уже отыграны, важной макроэкономической статистики в пятницу не выходило, поэтому основное внимание трейдеров было приковано к корпоративным публикациям".

Как сообщил аналитик, накануне свою отчетность представил Microsoft: квартальные результаты IT-гиганта оказались хуже ожиданий. Подтвердила слабость высокотехнологичного сектора и отчетность AMD: один из ведущих производителей процессоров окончил 2-й квартал с убытком 74 млн долл., правда, ожидались еще более значительные убытки. Слабые результаты обнародовал интернет-поисковик Google.

Кушнарев добавил, что противоречивый характер носила отчетность General Electric. По итогам минувшего квартала скорректированная прибыль компании снизилась до 0,36 долл. за акцию при ожидавшихся 0,35 долл. В то же время, квартальная выручка производителя не дотянула до экспертных прогнозов.

По мнению аналитика, "несколько сдерживала общий негатив информация о том, что с 20 июля Народный банк КНР отменяет ограничения на размер ставок по банковским кредитам. Таким образом финансовые власти Поднебесной хотят стимулировать кредитную активность экономических субъектов и придать новый импульс замедляющейся экономике. Впрочем, оценить эффективность данного шага пока не представляется возможным, что во многим и объясняет умеренность реакции трейдеров на новость".