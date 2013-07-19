Минфин может выйти на внешний рынок заимствований в ближайшие недели

Доходность евробонда «Украина-23» снизилась до 9,3% годовых и при сохранении данной тенденции Министерство финансов может выйти на внешний рынок заимствований в ближайшие недели, сообщил УНИАН источник на рынке.

По словам собеседника агентства, рынок еврооблигаций восстанавливается и зафиксирован рост цен на суверенные еврооблигации. «Доходность бонда «Украина-23» снизилась за день с 9,5% до 9,3% годовых. Таким образом, возможность выпуска нового евробонда уже в ближайшие недели повысится, если и далее доходность будет снижаться», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом нынешняя цена в 10% годовых остается слишком высокой.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых на 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.