S&P присвоило рейтинг "B-" облигациям "Альфа Укрфинанс" на 3 млрд руб.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "B-" трехлетним облигациям первой серии ООО "Альфа Укрфинанс" на сумму 3 миллиарда рублей.

Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Компания собирала заявки на приобретение облигаций 1-й серии с 3 по 5 июня, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 7 июня, сообщает Прайм.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через год с даты размещения. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Промсвязьбанк PSBR. Выпуск облигаций соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ и обеспечен поручительством ПАО "Альфа-банк" (Украина), входящим в консорциум "Альфа-групп".