ДТЭК не будет участвовать в приватизации «Донбассэнерго»

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК не планирует приобретать 60,7% госпакет акций энергетической компаний «Донбассэнерго», который Фонд госимущества планирует выставить в августе 2013 года на приватизационный конкурс.

Об этом в интервью изданию «ИнвестГазета» сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Нет. Причем по нескольким причинам. Во-первых, мы действительно активно участвовали в приватизации и очень серьезно расширили свой портфель генераций. Но эти компании и станции были в таком состоянии, что, например западный инвестор хорошо бы подумал, прежде чем их покупать... Во-вторых, сейчас у нас сбалансированы добыча и сжигание угля - мы не видим причин это менять», - цитирует издание слова Тимченко.

Также глава компании отметил, что у ДТЭК на сегодняшний день доля генерации составляет около 30%, и компания может увеличить ее еще на 5% из-за существующих лимитов по антимонопольным нормам.

«Мы можем увеличить еще примерно на 5%, но хотели бы делать это скорее за счет ветро- и гидроэнергетики», - подчеркнул Тимченко.

В тоже время глава ДТЭК сообщил, что компания также не планирует участвовать в приватизации энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

В феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт/ч.