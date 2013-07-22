WIG-Ukraine закончил прошлую неделю ростом на 1,3%

Варшава. Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine закончил прошлую неделю очередным повышением, закрывшись вблизи максимальных значений торгов последних пяти сессий на уровне 562,16 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индикатор украинский компаний на прошлой неделе поднялся на 1,27% на фоне повышения "голубых фишек" на 0,35% и роста индекса широкого рынка WIG на 0,81%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят компании из Украины, WIG-CEE потерял 2,83%.

На прошлой неделе подорожали бумаги только четырех из 11 украинских компаний на Варшавской бирже, лидером из которых стал производитель молочных изделий Milkiland (+11,65%).

Вторая крупнейшая из украинских компаний на польском фондовом рынке Astarta подорожала на 6,4% на фоне повышения на 3% угледобывающей компании Sadovaya Group и на 2,21% - Industrial Milk Company.

Больше всего подешевели акции компании Agroton, объявившей на прошлой неделе о необходимости пересмотра условий выплат по еврооблигациям на 50 млн долл., – они рухнули на 33,5%.

Вместе с тем, на закрытии торгов бумаги этой компании стоили дороже, чем исторический минимум, достигнутый в апреле текущего года после понижения рейтинга агентством Standard & Poor's.

Среди лидеров падения оказался также угледобытчик Coal Energy, бумаги которого после снижения на 11% на предыдущей неделе на прошлой потеряли еще более 9%, достигнув нового исторического минимума на уровне 1,8 злотого за штуку (1USD = 3,2PLN).

Акции KSG Argo, которые неделей ранее прибавили более 13%, на прошлой неделе потеряли почти 11%.

Падение капитализации других компаний из Украины, кроме сохранившего вторую неделю подряд свою цену на том же уровне KDM Shipping, составило от 1,7% до 4,8%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделею ростом на 4% после повышения более чем на 2,4% в первую неделю июля.

За первое полугодие текущего года WIG-Ukraine потерял более 20% своей стоимости после снижения на 8,5% за 2012 год.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.