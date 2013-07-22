Завод “Залив” купит акции предприятий норвежской компании за 18 млн долл.

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) купит 51% акций кораблестроительных предприятий Fosen и BMV норвежской Bergen Group ASA за 18,2 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Bergen Group на фондовой бирже в Осло.

Согласно сообщению, участники договора совместно создадут новую акционерную компанию, контроль над которой будет принадлежать "Заливу".

"Bergen Group поднимет судостроительное подразделение на новый уровень. Новая компания получит хорошие рыночные позиции, что позволит говорить о производственном росте и усилении конкурентоспособности", - приводятся в сообщении слова административного директора Bergen Group Асле Сольхейма.

«Мы рады объединить усилия с Bergen Group, получая таким образом возможность расширить свои рынки сбыта. Новая компания станет заметным и конкурентоспособным игроком в различных сегментах рынка судостроения», - цитируются в сообщении слова председателя наблюдательного совета "Залива" Николай Кузьменко.

Согласно информации, размещенной на бирже, после завершения сделки акционеры совместно внесут 50 млн крон (8,36 млн долл.) в оборотный капитал новой компании для ее дальнейшего развития. Кроме того, компания получит около 40 млн долл. на строительство новых корпусов.

Как сообщал УНИАН, судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) в 2012 году увеличил чистую прибыль в 7,8 раза по сравнении с 2011 годом - до 5,6 млн грн.

Справка УНИАН. Bergen Group основана в Норвегии в 2002 году в результате объединения более 20 компаний. Специализируется на трех направлениях: офшорных услугах, судостроении и сервисном обслуживании. Судостроительное подразделение компании владеет двумя заводами: Fosen и BMV, которые занимаются внутренним обустройством судов, устанавливают двигатели, электронное и другое оборудование.

Судостроительный завод «Залив» является одним из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий Украины, специализируется на строительстве судов различного назначения и дедвейта.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго.