«Банк Русский Стандарт» привлек 100 млн грн в результате размещения облигаций

«Банк Русский Стандарт» привлек 100 млн грн в результате успешного размещения именных процентных облигаций серии «Е», сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, облигации выпущены сроком обращения 3 года, ставка купона на первый год обращения установлена на уровне 20% с ежеквартальной выплатой. Условия выпуска предусматривают возможность оферты через 12 и 24 месяца с начала размещения. Выпуск обеспечен гарантией российского материнского банка, андеррайтером выступила компания Dragon Capital.

Привлеченные средства эмитент направит на кредитование физических лиц в Украине. Предполагается, что обращение размещенных облигаций на вторичном рынке начнется в начале августа текущего года.

В обращении с июня текущего года находятся облигации эмитента серии «D» на 100 млн грн с аналогичными параметрами выпуска.

Как сообщал УНИАН, «Банк Русский Стандарт» намерен привлечь 200 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серий D и E (по 100 тыс. штук в каждой серии).

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 3,222 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,564 млрд грн, обязательства - 2,936 млрд грн, средства клиентов - 1,511 млрд грн, собственный капитал - 286,044 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 7,156 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».