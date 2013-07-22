«Идея Банк» начал размещение именных облигаций на 40 млн грн

«Идея Банк» начал размещение именных процентных облигаций серии «B» на 40 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно проспекту эмиссии, банк намерен до 20 октября 2013 года разместить 40 тыс. штук именных процентных облигаций серии «B» номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Ставка купона на период до первой оферты установлена на уровне 20% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, ставка может быть пересмотрена эмитентом на последующие периоды. Условия выпуска предусматривают ежеквартальную оферту. Размещение проводится на фондовой бирже ПФТС, андеррайтером выступает инвесткомпания Concorde Capital.

Привлеченные средства эмитент намерен направить на увеличение кредитного портфеля.

Как сообщал УНИАН, «Идея Банк» с 20 июля планировал начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций серии «B» на 40 млн грн.

Справка УНИАН. «Идея Банк» (ранее «Плюс Банк») работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 2,382 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,710 млрд грн, обязательства – 2,066 млрд грн, средства клиентов – 1,778 млрд грн, собственный капитал – 316,31 млн грн, уставный капитал – 160 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 1,676 млн грн.

Основным акционером банка является Getin Holding S.A., акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже.