Объем торгов на Украинской бирже снизился на 50%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 15 по 19 июля 2013 года снизился на 49% - до 200 млн грн с 298 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, за указанный период на бирже было заключено 11,9 тыс. сделок.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю сократился на 68% - до 25,2 млн грн с 41,8 млн грн на прошлой неделе.

Объем торгов ценными бумагами за неделю снизился на 46% - до 174,8 млн грн с 256,2 млн грн.

По данным Украинской биржи, за неделю индекс украинских акций снизился на 1,91% - до 865,28 пункта с 882,09 пункта.

Лидерами влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции «Донбассэнерго» (-7,7 индексного пункта), «Центрэнерго» (-3,71) и «Мотор Сичи» (-2,4).

Лидерами оборота за неделю стали акции «Мотор Сичи», объем торгов по которым составил 4,8 млн грн, бумаги Крюковского вагоностроительного завода - 2,2 млн грн, а также «Донбассэнерго» (2,05 млн грн).

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на украинских фондовых биржах по итогам первого полугодия 2013 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 99,1 млрд грн до 187,9 млрд грн.