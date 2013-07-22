Инвесткомпания “Альтана Капитал” вместе с партнерами приобрела 15,3% акций биржи ПФТС

Инвестиционная компания “Альтана Капитал” вместе с партнерами приобрела 15,3% акций биржи ПФТС, которые принадлежали Ассоциации «Фондовое Партнерство», сообщила пресс-служба компании.

«Совместно с партнерами мы приобрели всего 15,58% акций ФБ ПФТС Ассоциации «Фондовое Партнерство» и других акционеров. Для нас это стратегическая инвестиция. Мы видим большой потенциал роста биржевого рынка Украины и, в частности, потенциал старейшей и одной из крупнейших бирж - ПФТС. Мы планируем активно участвовать в управлении биржей и в ближайшее время предложим инициативы, которые будут направлены на повышение эффективности деятельности биржи», - приводятся в сообщении слова генерального директора ИК «Альтана Капитал» Елены Амитан.

Также сообщается, что, по словам президента Ассоциации «Фондовое Партнерство» Ирины Заря, переговоры о продаже акций ПФТС в течение последнего года проходили в том числе с представителями иностранных инвесторов, иностранных бирж, которые проявляли интерес к мажоритарному пакету, с Московской биржей.

«Одним из приоритетных направлений работы Ассоциации продолжает оставаться развитие рынка финансовых инструментов, в том числе в рамках договорных отношений с фондовыми биржами, что будет осуществляться в интересах членов Ассоциации, государства и рынка Украины», - цитирует пресс-служба председателя совета Ассоциации «Фондовое Партнерство» Бориса Тимонькина.

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС — одна из крупнейших фондовых бирж ценных бумаг Украины. Технологически она состоит из «рынка котировок» и «рынка заявок». К обороту в ПФТС допускаются акции, облигации внутренних и внешних государственных займов, облигации местных займов, облигации предприятий, казначейские обязательства Украины, сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты и другие виды ценных бумаг, выпуск которых не запрещен действующим законодательством Украины.

Инвестиционная компания "Альтана Капитал" была создана в 1993 году. Основными направлениями деятельности являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2009 году составил 1,47 млрд долл., в 2010-м - 1,89 млрд долл., в 2011-м - 230 млн долл., в 2012-м - 844 млн долл.

В управлении группы компаний «Альтана Капитал» находятся активы стоимостью более 300 млн долл.

Ассоциация «Фондовое Партнерство» была создана в 1996 году как саморегулируемая организация инвесткомпаний и банков. В 1997 году вместе с американской биржей NASDAQ впервые в Украине ввела торги ценными бумагами в режиме реального времени и создала биржу ПФТС.