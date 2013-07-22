Индекс Украинской биржи снизился на 0,35%, индекс ПФТС - на 0,18%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов акциями в понедельник, 22 июля, снизился на 0,35% – до 862,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,6 млн грн, на срочном рынке – 3,0 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Алчевского металлургического комбината» (-0,95%).

Согласно сообщению биржи, индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,18% – до 307,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 257,06 млн грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 15 по 19 июля 2013 года снизился на 49% - до 200 млн грн с 298 млн грн.