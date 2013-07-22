Фондовые рынки находятся на распутье - эксперт

Фондовые рынки в настоящее время находятся на распутье. Весь позитив уже отыгран, однако четких сигналов для начала полномасштабной коррекции пока не поступает.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «текущая неделя небогата на важную макростатистику. В разгаре – сезон отпусков, инвесторы не готовы идти на риск, поэтому боковое движение на биржах, по всей видимости, продлится до конца лета. С началом осени внимание инвесторов вновь сосредоточится на действиях Федрезерва США, и тогда вероятность формирования нисходящего тренда станет более осязаемой».

Как отметил Кушнарев, торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 22 июля, проходили на отрицательной территории. Видимые факторы для роста котировок отсутствовали, информационный фон был достаточно скудным. Игроки не спешили предпринимать активных действий, что выразилось в крайне низких объемах торгов.

Аналитик сообщил, что в аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины Украинской биржи в понедельник закрепились бумаги Алчевского меткомбината (-0,95%). Слабее других выглядели акции «Райффайзен Банка Аваль» (-0,91%) и предприятий электроэнергетики.

Аналитик добавил, что негативное влияние на котировки энергетиков оказала новость о том, что ДТЭК не будет принимать участия в приватизации предприятий, что стало неожиданностью для участников торгов. Рост в первом эшелоне Украинской биржи показали бумаги «Укрсоцбанка» (+2,71%) и «Мотор Сичи» (+0,32%).

По информации Кушнарева, зарубежные индексы в понедельник торговались со смешанной динамикой. Корпоративные новости носили разнородный характер. Так, чистая прибыль McDonald’s во 2-м квартале текущего года увеличилась до 1,38 долл. на акцию, при том что прогнозировался более существенный рост показателя – до 1,40 долл. на акцию. В то же время, квартальная прибыль одного из лидеров нефтесервисного бизнеса Hulliburton, несмотря на снижение, превзошла ожидания. Данные по вторичному рынку недвижимости США и производственной активности ФРБ Чикаго игроков не порадовали.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 22 июля, упал на 0,35% – до 862,23 пункта. Общий объем торгов составил 22,6 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,18% – до 307,79 пункта. Общий объем торгов составил 257,06 млн грн.

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