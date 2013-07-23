Украинский фондовый рынок снижается вопреки внешнему позитиву

Украинский фондовый рынок на торгах во вторник, 23 июля незначительно снижается - индекс украинских акций UX по состоянию на 10:50 уменьшился на 0,06% - до 861,72 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами повышения среди индексных ценных бумаг стали акции "Центрэнерго" (+1,11%), а лидерами снижения стали акции «Райффайзен Банк Аваль» (-0,31%).

Общий объем торгов на фондовом рынке составил всего 557,7 тыс. грн, из которого объем торгов на фондовом рынке составил 345,8 тыс. грн, а на срочном - 211,9 тыс. грн.

В то же время индекс ПФТС снизился на 0,05% - до 307,63 пункта, говорится на сайте фондовой биржи ПФТС. Общий объем торгов акций на ПФТС составил 68,8 млн грн.

Эксперты инвестиционного консалтинга «Альтана Капитал» сообщили, что к началу торгов внешний фон на украинском рынке акций сложился умеренно-позитивный.

«Внешний фон, сложившийся к началу торгов на украинском рынке акций во вторник, 23 июля, является умеренно-позитивным. Сегодня утром участники торгов на азиатских и российских площадках сосредоточены на покупках на фоне позитивных новостей из Китая. Фьючерсы на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, фьючерсы на американские биржевые индексы торгуются в плюсе», - сообщили УНИАН эксперты компании.

При этом европейские рынки акций открылись ростом. К 10.02 панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,38% - до 1215,34 пункта. Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,41% - до 6650,08 пункта, немецкий DAX повысился на 0,34% - до 8359,29 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,35% - до 3953,67 пункта.

Российские фондовые индексы во вторник открылись повышением. К 9.07 индекс ММВБ поднялся на 0,76% от уровня закрытия понедельника - до 1,426 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,82% - до 1,391 пункта.

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Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 15 по 19 июля 2013 года снизился на 49% - до 200 млн грн с 298 млн грн.