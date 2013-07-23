Yahoo! выкупает у фонда Third Point свои акции на 1,16 млрд долл.

Интернет-компания Yahoo выкупит 40 миллионов своих акций, принадлежащих хедж-фонду Дэниэла Леба Third Point, по цене 29,11 доллара за бумагу, говорится в сообщении компании, сообщает Прайм. Суммарная стоимость сделки составит 1,16 миллиарда долларов.

Согласно условиям сделки, во владении фонда Third Point останется еще 20 миллионов акций Yahoo. Однако три члена совета директоров Yahoo, номированные хедж-фондом, должны будут покинуть его с 31 июля. Это - сам Дэниэл Леб, Гарри Уилсон и Майкл Вульф.

Как пишет «Форбс», Лебу удалось более чем удвоить свое вложение в Yahoo. В 2011 году его фонд купил акции интернет-компании по цене 13,5 доллара.

Акции Yahoo начали значительно расти при новом гендиректоре - Мариссе Майер. При этом именно Леб приложил руку к уходу предыдущего директора компании Скотта Томпсона. Глава Third Point провел собственное расследование, которое показало, что Томпсон в своем резюме указал, что обладает ученой степенью в области компьютерных технологий, на самом деле имея лишь степень бакалавра по бухгалтерии. Леб настаивал на том, что Томпсон должен быть уволен, что в итоге и случилось.

При этом Леб и раньше критиковал руководство Yahoo. Например, в сентябре 2011 года он призывал к отставке ряда членов совета директоров, обвиняя их в «серьезных управленческих ошибках» и «обесценивании» компании.

По данным на вечер понедельника, акции Yahoo торгуются на отметке 27,93 доллара, что на 4% ниже их цены на момент закрытия биржи в пятницу.