Украинские индексы акций во вторник снизились незначительно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 23 июля, снизился на 0,02% – до 862,05 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,5 млн грн, на срочном рынке – 3,2 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Алчевского металлургического комбината» (-1,44%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,03% – до 307,68 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 944,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 15 по 19 июля 2013 года снизился на 33% - до 200 млн грн с 298 млн грн.