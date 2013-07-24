Биржа "Перспектива" нарастила прибыль в 32 раза

Фондовая биржа «Перспектива» в первом полугодии 2013 года нарастила прибыль в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 356 тыс. грн.

Об этом сообщила биржа в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, в первом полугодии активы биржи увеличились на 0,47% по сравнению с началом года - до 50,429 млн грн, собственный капитал вырос - на 0,71%, до 50,395 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 50,0 млн грн.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года и занимает ведущие позиции на украинском рынке долговых инструментов. На начало 2013 года членами биржи являются 108 торговцев ценными бумагами (16% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).

В 2012 году прибыль биржи составила 28 тыс. грн.