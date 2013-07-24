ГИУ увеличило чистую прибыль более чем втрое

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) за январь-июнь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличило чистую прибыль в 3,2 раза до 7,32 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, чистый доход ГИУ от реализации продукции несущественно снизился – на 3,1% до 114,64 млн грн.

Валовая прибыль также снизилась на 3,1% до 114,64 млн грн, а операционная уменьшилась на 15,6% до 86,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение в 2012 году снизило чистую прибыль на 21,17% по сравнению с 2011 годом - до 30,55 млн грн.

Чистый доход учреждения в 2012 году вырос на 21% - до 245,9 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов.

Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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