Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 24 июля, повысился на 0,28% – до 864,50 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 56,1 млн грн, из них на фондовом рынке – 53,1 млн грн, на срочном рынке – 3,0 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (+1,64%), а лидерами снижения - акции «Мотор Сичи» (-1,40%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,31% – до 306,72 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 587,8 млн грн.