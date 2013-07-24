Европейская макростатистика в среду оказалась лучше прогнозов - эксперт

Украинский фондовый рынок окончил сессию среды, 24 июля, на положительной территории.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что по результатам торгов в среду индекс Украинской биржи повысился на 0,28% до 864,50 пункта. В лидерах роста в составе индексной корзины оказались акции "Райффайзен Банка Аваль" (+1,64%). Участники торгов отыгрывали сильную квартальную отчетность эмитента, обнародованную накануне. По итогам 2-го квартала прибыль банковского учреждения выросла до 438 млн грн, что более чем в 80 раз выше, чем за аналогичный период 2012 года, и более чем в 5 раз выше результата 1-го квартала текущего года.

Аналитик добавил, что лучше других выглядели акции энергетиков. Бумаги "Центрэнерго" подорожали на 1,47%, "Донбассэнерго" – на 0,90%. Поддержку последнему оказала новость о том, что Фонд госимущества определился с датой конкурса по приватизации 60,77% акций компании. Аукцион назначен на 21 августа.

Наибольшие потери в первом эшелоне понесли бумаги Мотор Сичи (-1,40%).

По словам Кушнарева, "большую часть сессии индекс Украинской биржи провел, дрейфуя вблизи границы вторничного закрытия. И только со стартом американской сессии индикатор смог закрепиться в плюсе. Развитие событий на европейских и российских площадках практически не отразилось на динамике отечественного рынка".

Между тем, подчеркнул аналитик, на биржах Старого Света в среду доминировал оптимистичный настрой, сформировавшийся благодаря сильным данным региональной макростатистики. Сводный индекс деловой активности в еврозоне в июле, по предварительной оценке, вырос до 50,4 пункта против июньских 48,7 пункта. При этом прогнозировался более скромный рост показателя – до 49,1 пункта. Примечательно, что индикатор впервые с января 2012 года превысил отметку в 50 пунктов, которая является порогом для определения того, снижается или растет активность в экономике. Лучше ожиданий оказались данные по деловой активности в Германии и Франции.

По словам Кушнарева, "внимание международных инвесторов также было приковано к корпоративным публикациям. Квартальные результаты отчитывавшихся компаний не отличались единством. Так, скорректированная прибыль американского автопроизводителя Ford в апреле-июне составила 0,45 долл. на акцию против ожидавшихся 0,37 долл. Хорошие результаты обнародовала PepsiCo. В то же время, прибыли Boeing и Caterpillar до рыночных прогнозов не дотянули".