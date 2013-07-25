Нью-Йоркская фондовая биржа присоединилась к экономической инициативе ООН

Нью-Йоркская фондовая биржа присоединилась к международной инициативе ООН, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики и прозрачности показателей по экологическому, социальному и корпоративному управлению, сообщает ИТАР-ТАСС.

Подписание соглашения о сотрудничестве со всемирной организацией состоялось в здании биржи на Манхэттене. Подписи под документом в присутствии главного ревизора штата Нью-Йорк Томаса Динаполи поставили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и гендиректор биржи Дункан Нидерауэр. Также они приняли участие в традиционной церемонии закрытия торговой сессии Нью-Йоркской биржи. Под бурные овации трейдеров и бизнесменов Пан Ги Мун прозвонил в звонок, возвещающий о завершении рабочего дня.

Инициатива ООН, получившая название "Фондовые биржи за устойчивое развитие", направлена на укрепление сотрудничества между вкладчикам, контрольными органами и компаниями в целях обеспечения долгосрочного устойчивого инвестирования и повышения раскрытия информации и показателеи по ЭСКУ среди зарегистрированных у них компании. На сегодняшний день к ней присоединились восемь фондовых торговых площадок мира, в том числе американская электронная биржа НАСДАК, Бомбейская, Бразильская и Египетская фондовые биржи.

Как отмечают в ООН, присоединение к инициативе Нью-Йоркской фондовой биржи "служит демонстрацией ее приверженности" целям устойчивого развития и сохранения окружающей среды. Здание биржи три года подряд признавалось экологически безопасным, а сама компания в 2012 году была отмечена Агентством по защите окружающей среды США.