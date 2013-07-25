Индекс Украинской биржи вырос на 1,26%, индекс ПФТС - на 0,2%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 25 июля, повысился на 1,26% – до 875,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,6 млн грн, на срочном рынке – 9,4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбасэнерго» (+4,63%), а лидерами снижения - акции «Алчевского металлургического комбината» (-2,93%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,20% – до 307,33 пунктов. Общий объем торгов на ПФТС составил 176 млн грн.