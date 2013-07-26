Акции Facebook резко подорожали

Ценные бумаги соцсети Facebook в начале торгов 25 июля резко подорожали на 27 процентов до 33,9 доллара. На закрытии торгов вчерашнего дня стоимость акций составила 26,5 доллара, сообщает Lenta.ru.

Акции социальной сети подорожали после публикации отчета о деятельности компании во втором квартале 2013 года. За отчетный период Facebook получила чистую прибыль в 333 миллиона долларов, тогда как по итогам апреля-июня 2012 года соцсеть отчиталась об убытке в 157 миллионов долларов.

Выручка Facebook выросла с 1,2 миллиарда до 1,8 миллиарда долларов. В компании уточнили, что 41 процент выручки получен за счет развития приложений для телефонов и планшетов. Для сравнения, в прошлом квартале доля «мобильных» продаж соцсети не превысила 30 процентов, а годом ранее показатель был вообще почти на нулевом уровне.

В этом году Facebook, как ожидается, утроит свою долю на рынке мобильной рекламы до двух миллиардов долларов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на прогноз Emarketer.

25 июля акции соцсети обновили максимум с июня 2012 года, когда бумаги торговались по 33 доллара. Исторического минимума — 17,7 доллара — акции Facebook достигли в сентябре 2012 года. Соцсеть вышла на биржу 18 мая; цена акции при размещении составила 38 долларов.