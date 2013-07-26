АМКУ разрешил холдингу «Мрия» приобрести два сельхозпредприятия

Антимонопольный комитет Украины разрешил подконтрольной агрохолдингу «Мрия» компании Zibureco Limited (Кипр) приобрести сельхозкомпании «Герром Инвест-Чемеровцы» (Хмельницкая обл.) и «Агрария» (Тернопольская обл.), сообщил АМКУ.

Согласно сообщению, кипрская компания получила право на приобретение части в уставном капитале «Герром Инвест-Чемеровцы», что обеспечит ей более 50% голосов в высшем органе управления предприятием. АМКУ также разрешил Zibureco Limited приобрести 100% уставного капитала компании «Агрария»

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций. Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.

Холдинг в январе-марте 2013 года получил 5,2 млн долл. неаудированной чистой прибыли, что на 46% меньше, чем в первом квартале 2012 года.