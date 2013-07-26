Индекс Украинской биржи вырос на 0,84%, индекс ПФТС - на 0,09%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 26 июля, повысился на 0,84% – до 882,76 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 11,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 6,1 млн грн, на срочном рынке – 5,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Центрэнерго» (+2,83%), а лидерами снижения - акции «Алчевского металлургического комбината» (-1,75%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,09% – до 307,59 пунктов. Общий объем торгов на ПФТС составил 73 млн грн.