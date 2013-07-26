Пятничные торги украинскими акциями завершились на положительной территории - эксперт

Пятничные торги на украинском биржевом рынке завершились на положительной территории.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, тон торгам на Украинской бирже в пятницу, 26 июля, задавали акции «Центрэнерго», имеющие наибольший удельный вес в составе индексной корзины. Участники торгов продолжали отыгрывать сильные финансовые результаты эмитента за 2-й квартал. За день бумаги «Центрэнерго» подросли в цене на 2,83%.

Аналитик добавил, что лучше других выглядели акции «Райффайзен Банка Аваль», прибавившие к закрытию 2,50%. Наибольшие потери в первом эшелоне вновь понесли бумаги Алчевского меткомбината (-1,25%), что связано с недавней новостью об аресте банковского счета и имущества предприятия по иску ПУМБа.

Как отметил Кушнарев, на зарубежных площадках в пятницу наблюдалась противоречивая динамика. Несмотря на сильную макростатистику по потребительскому доверию во Франции и индексу потребительских настроений Мичиганского университета США, участники торгов не проявили должной инициативы в покупках. Не смогли оказать поддержки рынкам и в целом неплохие финансовые результаты корпораций, публиковавших свою отчетность по итогам деятельности за апрель-июнь.

По мнению аналитика, на следующей неделе ключевым событием станет публикация первой оценки по динамике ВВП США за 2-й квартал. Рынки ожидают, что ВВП замедлит свой рост до 1%. «Впрочем, на фоне последних данных по заказам на товары длительного пользования нельзя исключать и сюрпризов. Если цифры превзойдут рыночные прогнозы, у противников QE3 появится дополнительный аргумент в пользу необходимости сворачивания программы экономического стимулирования», - считает Кушнарев.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 26 июля, повысился на 0,84% – до 882,76 пункта. Общий объем торгов составил 11,7 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,09% – до 307,59 пункта. Общий объем торгов составил 73 млн грн.