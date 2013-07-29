WIG Ukraine закончил неделю 2% плюсом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил неделю на уровне 573,24 пункта что на 2% выше закрытия предыдущей недели, но ниже максимальных значений последних пяти торгов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил неделю на плюсе на фоне 1-процентного минуса "голубых фишек" и 0,3% снижения широкого рынка.

Индекс компаний Центральной и Восточной Европы, в который также входят украинские эмитенты, поднялся на 0,21%.

Среди входящих в WIG Ukraine компаний на прошлой неделе подорожали бумаги восьми из них, а лидером роста стали акции Agroton, которые поднялись на 16,6%.

В числе лидеров роста также оказались бумаги Ovostar (+9,7%), Astarta (+7%), Milkiland (+4,4), Coal Energy (+4,1%).

Больше всего подешевели акции Kernel (-4%).

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил прошлую неделю 1,3% плюсом после 4% неделей ранее и 2,4% плюса в первую неделю июля.

За первую половину текущего года WIG Ukraine потерял более 20% своей стоимости после 8,5% минуса за 2012 год.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.