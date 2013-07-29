Торги на украинском фондовом рынке прошли с умеренным оптимизмом - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 29 июля, прошли с умеренным оптимизмом.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его мнению, «недостаток ликвидности и отсутствие свежих идей обуславливали вялую динамику индекса Украинской биржи. Большинство украинских эмитентов уже обнародовали свою квартальную отчетность, и трейдерам ничего не оставалось, как уйти в затишье».

Как отметил Кушнарев, максимальный рост в составе индексной корзины Украинской биржи продемонстрировали акции «Донбассэнерго» (+1,74%). Участники торгов продолжают пристально следить за новостями, касающимися предстоящего аукциона по приватизации предприятия. В конце прошлой недели о желании участвовать в покупке акций «Донбассэнерго» заявили в киевской компании «ТехНова», которая контролирует несколько ТЭЦ на территории Украины.

Аналитик добавил, что динамику лучше рынка также показали бумаги «Центрэнерго» (+1,41%) и Авдеевского КХЗ (+1,36%). Наибольшие потери в первом эшелоне понесли акции «Укрсоцбанка», подешевевшие на 1,81%.

По словам Кушнарева, «на зарубежных площадках единства в движении биржевых котировок не наблюдалось. Если европейские индикаторы торговались преимущественно в зеленой зоне, поддерживаемые хорошими данными корпоративных отчетов, то на американских биржах на открытии возобладала нисходящая динамика».

Как считает аналитик, день был небогат на макроэкономические новости. Индекс производственной активности ФРБ Далласа в июле составил 4,4 пункта, оказавшись хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших значение показателя на уровне 7,3 пункта.

«В целом инвесторы предпочитают не делать резких движений в ожидании результатов заседания ФРС США и публикации первой оценки по динамике американского ВВП за 2-й квартал», - полагает Кушнарев.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 29 июля, повысился на 0,28% – до 885,24 пункта. Общий объем торгов составил 12,4 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 1,05% – до 310,82 пункта. Общий объем торгов составил 221,6 млн грн.