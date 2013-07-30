Украинская биржа запускает Рынок привлечения капитала

Биржевой совет Украинской биржи 29 июля одобрил инициативу правления биржи относительно запуска нового сектора публичного размещения ценных бумаг - Рынка привлечения капитала, сообщает пресс-служба биржи.

Согласно сообщению, для координации работы рынка будет создан Инвестиционный совет. Председателем Инвестиционного совета назначен член Биржевого совета Украинской биржи Алексей Сухоруков.

"Главная задача Инвестиционного совета - определять стратегию развития новой площадки, а также помогать бирже анализировать качество эмитентов, которые будут предлагать свои ценные бумаги к размещению на бирже. Я надеюсь, что мы сможем привлечь к работе в совете авторитетных специалистов в области как частных, так и публичных размещений", - цитирует пресс-служба биржи Сухорукова.

Также сообщается о создании на Рынке привлечения капитала института “Партнеров” из организаций, помогающим эмитентам выйти на биржу.

По словам Сухорукова, получить статус Партнера биржи будет интересно инвестбанкам и консультантам по корпоративным финансам, а также компаниям, специализирующимся на сделках M&A.

Справка УНИАН. Украинская биржа - фондовая биржа, обеспечивающая функционирование рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. В мае 2008 года крупнейшие участники украинского рынка ценных бумаг подписали договор с "Фондовой биржей РТС" о создании в Киеве новой биржи в форме открытого акционерного общества. 26 марта 2009 года на "Украинской бирже" начались торги ценными бумагами. В мае 2010 года был запущен срочный рынок – торговли фьючерсами, в 2011 г. были запущены опционы.

На сегодняшний день Индекс Украинской биржи UX рассчитывается на основе цен 10 акций "голубых фишек" Украины – акций наиболее крупных украинских компаний, лидеров в своих отраслях.