Глава совета директоров "Газпрома" купил акций компании на 1 млн долл.
10:20, 31 июля 2013Фондовый рынок
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Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков приобрел акции компании почти на 1 млн долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.
В сообщении газового концерна говорится, что бывший премьер российского правительства купил 0,000987% акций компаний.
Он приобрел около 233,7 тыс. обыкновенных акций компании, потратив, исходя из котировок бумаг газового гиганта на дату покупки, порядка 30 млн рублей.
Ранее Зубков не владел ценными бумагами "Газпрома".
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