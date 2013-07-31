Варшавская биржа сократила чистую прибыль на 35%

Варшава. 31 июля. УНИАН. Варшавская фондовая биржа (ВФБ) во втором квартале 2013 года получила 5,3 млн долл. чистой прибыли, что на 35% меньше, чем годом ранее и в 2,5 раза меньше, чем в первом квартале текущего года.

Согласно данным биржи, которыми располагает УНИАН, компания за отчетный период сократила операционную прибыль на 24% - до 6,5 млн долл. на фоне 8% сокращения выручки - до 20,2 млн долл.

Польское агентство РАР сообщает, что опрошенные им аналитики в среднем прогнозировали на 31% более высокую чистую прибыль и на 24% операционную во 2-м квартале т.г.

Аналитики также ожидали выручку на уровне 21 млн долл.

За первое полугодие Варшавская биржа получила 18,4 млн долл. чистой прибыли, что на 1,7% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Операционная прибыль за полгода снизилась в годовом выражении на около 1 млн долл. - до 20 млн долл. на фоне роста выручки до почти 45 млн долл. с 41,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 1-м квартале Варшавская биржа увеличила чистую прибыль в годовом выражении на 26% - до 13,1 млн долл. на фоне 24% роста выручки - до 24,8 млн долл.

Справка УНИАН. На главном рынке созданной в начале 1990-х годов Варшавской фондовой биржи, по последним данным, котируются бумаги 443 компаний - в том числе 45 заграничных, общей капитализацией около 235 млрд долл.

Компании из Украины, первая из которых дебютировала в Варшаве в 2006 году, составляют самую многочисленную группу из иностранных эмитентов на ВФБ (11 на главном рынке) и включены в специальный национальный индекс WIG-Ukraine.

Варшавская биржа, которая стала публичной компанией в конце 2010 года, остается под контролем польского государства, которое владеет ее 35% акциями с 51,7% правом голоса.

В прошлом году ВФБ сократила чистую прибыль на 21% - до около 33 млн долл. на фоне почти 2% роста выручки до рекордных 85,6 млн долл. (по текущему курсу 1 USD = 3,2 PLN).