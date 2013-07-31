Акции Facebook впервые превысили цену размещения

Акции социальной сети Facebook на премаркете биржи Nasdaq по состоянию на 16:00 по Москве превысили 38 долларов. По этой цене ценные бумаги были размещены в рамках первичного предложения (IPO) в мае прошлого года, сообщает lenta.ru.

Ценные бумаги компании резко выросли на торгах 25 июля. Тогда котировки взлетели с 26 до 34 долларов за один день. Ценные бумаги подорожали после публикации отчета об итогах деятельности во втором квартале 2013 года.

За отчетный период Facebook заработала 333 миллиона долларов, тогда как годом ранее соцсеть потеряла 157 миллионов долларов.

Также компания сообщила о серьезных достижениях в мобильном интернете. В частности, более 40% выручки, которая составила 1,8 миллиарда долларов, было получено за счет развития приложений для телефонов и планшетов.

В прошлом квартале соцсеть собрала за счет рекламы в мобильных приложениях 30% выручки, а годом ранее этот показатель едва превышал нулевую отметку.

За последние год доходность ценных бумаг Facebook выросла на 43%. По этому показателю соцсеть оказалась на восьмом месте среди крупнейших интернет-компаний, акции которых торгуются на биржах США. Существенный рост доходности также произошел у Google, Yandex, Yahoo!, LinkedIn, Netflix.

IPO Facebook состоялось 18 мая 2012 года. По объему размещения (16 миллиардов долларов) IPO стало вторым в истории американских компаний. Инвесторы оценили компанию в 104 миллиарда долларов. В первый день торгов акции Facebook подорожали на восемь процентов до 41 доллара, после чего никогда не поднимались до цены размещения.