Украинская биржа начала рассчитывать индекс аграрных компаний Украины

Фондовая площадка «Украинская биржа» начала рассчитывать индекс украинских аграрных компаний UХagro, сообщила УНИАН пресс-служба биржи.

«У инвестиционного сообщества уже давно сформировалась потребность в таком отраслевом индикаторе. В данный момент в Индекс UX не входят акции аграрных компаний, поскольку большинство таких акций обращаются на зарубежных площадках. Отвечая на потребности рынка, Индексный комитет "Украинской биржи" разработал методику расчета Индекса украинских аграрных компаний», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления Украинской биржи Евгения Комиссарова.

Согласно сообщению, в состав индикатора включены акции Astarta Holding N.V. (холдинговая компания "Астарта", ценные бумаги обращаются на Варшавской фондовой бирже, WSE), Avangardco Investments Public Ltd. ("Авангард", ценные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже, LSE), Industrial Milk Company S.A. (агрохолдинг ИМК, WSE), Kernel Holding S.A. ("Кернел", WSE), KSG Argo S.A. (WSE), MHP S.A. ("Мироновский хлебопродукт", LSE), Milkiland N.V. ("Милкиленд", WSE) и Ovostar Union N.V. ("Овостар", WSE).

«Сейчас в состав индексной корзины Индекса UXagro включены 8 наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов, ведущих аграрный бизнес в Украине. Датой начала расчета было установлено 1 июля 2013 года. На эту дату значение Индекса принято равным 1000 пунктов, Индекс рассчитывается один раз в день в 20:00 по окончании торгов ценными бумагами, входящими в состав индексной корзины», - сообщил Комиссаров.

По данным Украинской биржи, индекс UXagro 30 июля вырос на 0,96% - до 1114,94 пункта.

Справка УНИАН. Украинская биржа - это биржа ценных бумаг Украины, созданная 2008 года в Киеве. Уставный капитал составляет 12 млн грн (около 2,4 млн долларов). Крупнейшим акционером (49%) и фактическим инициатором создания биржи является РТС.

В 2012 году общий объем торгов на Украинской бирже упал на 62% по сравнению с 2011 годом — до 24,1 млрд грн.