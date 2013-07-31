Индекс Украинской биржи вырос на 0,01%, индекс ПФТС - на 1,15%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 июля, повысился на 0,01% – до 889,83 пункта, индекс украинских аграрных компаний Uxagro вырос на 0,96% - до 1114,94 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,8 млн грн, на срочном рынке – 2,4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (+1,96%), а лидерами снижения - акции «Укрсоцбанка» (-2,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,15% – до 317,22 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 103,1 млн грн.