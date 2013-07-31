Эксперт: настроение инвесторов в среду было переменчивым

Волатильный характер торгов на зарубежных площадках в среду, 31 июля, отразился на настроениях отечественных трейдеров.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «сессия в среду была насыщена важными макроэкономическими новостями, которые компенсировали дефицит макростатистики предыдущих дней».

Как подчеркнул аналитик, основное внимание трейдеров было приковано к предварительным данным по ВВП США за 2-й квартал. Фактическое значение показателя оказалось выше рыночных прогнозов: рост ВВП составил 1,7% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся 1,0%. Превзошли прогнозы и данные с рынка труда США: по оценкам ADP, прирост занятости в частном секторе американской экономики в июле составил 200 тыс. при ожидавшихся 180 тыс. Европейская статистика по безработице и потребительской инфляции совпала с рыночными прогнозами.

«Инвесторы полагают, что статус-кво в вопросе относительно QE3 будет сохраняться, как минимум, до осени. Поэтому от вечернего выступления главы ФРС не ожидают каких-либо сюрпризов. Сильные статданные из США послужили толчком к покупкам на открытии американских площадок», - объяснил Кушнарев.

Он отметил, что торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в переменчивом ключе. В ценовых лидерах дня среди представителей индексной корзины закрепились акции «Донбассэнерго», подорожавшие на 1,80%. Лучше других выглядели бумаги Алчевского МК (+1,02%), Енакиевского МЗ (+0,81%), «Мотор Сичи» (+0,72%). Неудачно сложились торги для представителей банковского сектора: акции «Укрсоцбанка» упали на 2,99%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 2,30%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 31 июля, вырос на 0,01% – до 889,83 пункта. Общий объем торгов составил 41,2 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,15% – до 317,22 пункта. Общий объем торгов составил 103,1 млн грн.