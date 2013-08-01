Минфин намерен сократить количество ОВГЗ-аукционов и активнее привлекать валюту

Министерство финансов Украины планирует в августе провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом в отличие от предыдущего месяца на каждом из запланированных аукционов Минфин намерен предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на август, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 6, 13, 20 и 27 августа.

Для привлечения средств в иностранной валюте на первом аукционе 6 августа будут предложены облигации сроком обращения 1,4 года, позволившие Минфину привлечь 86,505 млн долл. на последнем аукционе 30 июля, на оставшихся аукционах — двух и трехлетние облигации.

Для привлечения средств в национальной валюте Минфин на аукционах 6 и 13 августа предложит инвесторам стандартные ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 3 месяца, а также пяти- и семилетние бумаги, 20 и 27 августа — сроком обращения 12 месяцев и также пяти- и семилетние бумаги.

Как сообщал УНИАН, Минфин в июле текущего года провел 5 плановых и один внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 9,141 млрд грн (в 2 раза больше, чем в июне) и 298,435 млн долл. (в 14 раз больше, чем в июне).

По состоянию на 1 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,834 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 85,397 млрд грн, нерезидентов - 4,627 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.