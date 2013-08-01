Индекс Украинской биржи 1 августа вырос на 0,09%, индекс ПФТС - на 0,08%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 1 августа, повысился на 0,09% – до 890,67 пункта, индекс украинских аграрных компаний Uxagro снизился на 1,46% - до 1098,63 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 12,4 млн грн, из них на фондовом рынке –9,8 млн грн, на срочном рынке – 2,5 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банк Аваль» (+0,88%), а лидерами снижения - акции «Донбассэнерго» (-1,57%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,08% – до 317,49 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 811,3 млн грн.