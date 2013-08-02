Apple вернула статус самой дорогой корпорации в мире

Компания Apple вновь стала самой дорогой корпорацией в мире по итогам последней торговой сессии на бирже NASDAQ. Капитализация производителя смартфонов iPhone и планшетников iPad поднялась на 0,95%, до 414,89 млрд долларов, стоимость бумаг увеличилась до 456,68 доллара за акцию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Теперь Apple стоит на 2,6 млрд долларов дороже нефтегазового концерна ExxonMobil, занимавшего первое место среди самых дорогих компаний с начала 2013 года. Капитализация Exxon по итогам последней сессии на Нью- Йоркской фондовой бирже снизилась на 1,09%, до 412,31 млрд долл.

Нефтегазовая компания оставалась на первом месте по капитализации с 2006 года по 2011 год. Затем несколько раз уступала Apple, но с конца января 2013 года удерживала статус самой дорогой корпорации мира.

Капитализация - один из основных ориентиров для компаний, управляющих фондами коллективных инвестиций. В частности, среди институциональных инвесторов, работающих с фондами ETF (паи таких фондов обращаются на бирже) популярна стратегия Large Cap - вложений в корпорации с максимальной капитализацией.

Тем временем, как стало известно в конце июля, доля Apple на мировом рынке смартфонов по итогам второго квартала текущего года упала до трехлетнего минимума. Доля Apple снижается на фоне роста популярности продукции китайских производителей Huawei и ZTE, выпускающих смартфоны низкой ценовой категории.

Кроме того, многие клиенты Apple ждут выхода новой модели iPhone, что негативным образом сказывается на текущих продажах. Лидером мирового рынка смартфонов по итогам второго квартала является южнокорейская компания Samsung - 33,1% продаж.

По данным рейтинга Financial Times Global 500, опубликованного в июле 2013 года, второй год подряд на первом месте осталась компания Apple, даже несмотря на падение капитализации на 25,6%. Второе место заняла ExxonMobil, а на третьей строчке расположилась Berkshire Hathaway - инвестиционная компания Уоррена Баффета.