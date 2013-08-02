Акции «Укрпродукт Групп» зачислены в депозитарную систему Украины

Пакет обыкновенных акций Ukrproduct Group Limited, холдинговой компании крупного украинского производителя фасованного масла и плавленого сыра "Укрпродукт Групп", 29 июля т.г. перечислен на счет депонента в хранителе ценных бумаг инвестгруппы «Универ» с целью получения разрешения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины на биржевое обращение.

Об этом говорится в пресс-релизе «Универа». По словам председателя правления Ukrproduct Group Ltd Джека Роуэлла, вывод акций компании на украинскую биржу поможет холдингу увеличить инвесторскую базу и повысить ликвидность акций.

«Вывод наших акций на украинский фондовый рынок интересен для нашей компании, в первую очередь, с целью увеличения нашей базы инвесторов и повышения ликвидности наших акций. Мы считаем, что украинские частные инвесторы готовы инвестировать в качественные компании с высокими стандартами корпоративного управления» - цитирует пресс-служба Роуэлла.

По его словам, в течение месяца «Укрпродукт Групп» планирует подать заявку в НКЦБФР для получения разрешения на оборот акций на Украинской бирже.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году Ukrproduct Group Limited разместил 27% акций на Лондонской фондовой бирже и привлек 11 млн долл.

Cправка УНИАН. Ukrproduct Group владеет 4 заводами по производству молочных изделий в Западной и Центральной Украине ежегодной мощностью около 60 тыс. тонн, а также - с апреля текущего года - производству кваса "Арсеніївський".

Компания продает молочные изделия под брендами Molendam, "Кремлевское", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народный продукт", "Наш сырок", "Фермерский".

«Укрпродукт» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль до 0,85 млн фунтов стерлингов, что в 2,1 раза больше, чем в 2011 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 19% - до 60,2 млн фунтов стерлингов. Валовая прибыль по сравнению с 2011 годом возросла на 33% - до 9 млн фунтов стерлингов. Объем прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) в 2012 году составил 3,2 млн фунтов стерлингов, что на 68% больше, чем в 2011 году.