Антимонопольный комитет пока не разрешил Ахметову купить «Укртелеком»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен к сентябрю обнародовать выводы по приобретению финансово-промышленной группой «Систем Кэпитал менеджмент» (СКМ) национального оператора связи «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

«К нам обратилась компания СКМ за разрешением на покупку «Укртелекома». Сейчас мы исследуем этот вопрос. Мы отправили запросы всем участникам рынка, экспертам, регуляторам. Ждем ответов, и потом будем анализировать. Примерно через месяц сможем дать четкий ответ, повлияет ли транзакция на конкурентную среду», - сказал Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, СКМ и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ станет собственником контрольного пакета "Укртелекома" после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

На телекоммуникационном рынке Украины СКМ уже владеет оператором фиксированной связи - группой Vega, а также является миноритарным акционером компании «Астелит», оператора мобильной связи Life:) – третьего мобильного игрока страны.

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