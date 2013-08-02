«Астарта» покупает у «Кернела» Оржицкий сахарный завод

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» получил разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение Оржицкого сахарного завода, входящего в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны «Кернел», говорится в биржевом сообщении «Астраты».

Согласно сообщению, в настоящее время компания завершает сделку по приобретению этого завода.

Стоимость сделки в сообщении не уточняется.

В июне в СМИ появилась информация о том, что «Астарта» намерена купить у «Кернела» Оржицкий сахарный завод за 10-12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Кернел» сообщил о намерении выйти из сахарного бизнеса. В мае холдинг продал Чертковский сахарный завод польской "дочке" немецкой компании Pfeifer&Langen, занимающейся производством сахара.

Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений.

«Астарта» владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год. В 2012 году компания произвела 430 тыс. тонн сахара, что на 15% больше результата 2011 года, увеличив тем самым долю на украинском рынке до 19,5%. Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством.