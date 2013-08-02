Конкурс по продаже стадиона «Металлист» состоится 27 августа

Конкурсные торги по продаже единого имущественного комплекса харьковского коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс «Металлист» состоятся 27 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение размещено на сайте Харьковского областного совета.

«Конкурс будет проведен 27 августа 2013 года, в 10.00 часов по адресу: г. Харьков, пл. Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд, 3 этаж, управление по вопросам коммунальной собственности исполнительного аппарата областного совета», - сообщили в облсовете.

Цена объекта приватизации превышает 562,1 млн грн, НДС – более 112,4 млн грн.

Начальная цена объекта с учетом НДС превышает 674,5 млн грн.

Будущий владелец объекта должен заплатить стоимость объекта с учетом НДС в течение 30 календарных дней с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи.

«В случае неуплаты средств в течение указанного срока покупатель выплачивает в пользу продавца неустойку в размере 20% цены продажи объекта. В случае неуплаты средств согласно договору купли-продажи вместе с неустойкой в течение последующих 30 дней договор подлежит расторжению», - отмечается в условиях проведения конкурса по продаже «Металлиста».

Для участия в конкурсе покупатель должен подать заявление и бизнес-план или технико-экономическое обоснование послеприватизационного развития объекта. Конечный срок принятия заявлений, подтверждающих документов и бизнес-планов (или ТЭО) - за 7 календарных дней до проведения конкурса.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2012 года депутаты Харьковского городского совета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» было передано городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря на то время президент футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

21 декабря председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, сказал, что не исключает возможности продажи стадиона частному лицу.

24 декабря Ярославский сообщил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист», и передал обязательства по его финансированию другому инвестору. Владельцем клуба стал харьковский бизнесмен Сергей Курченко.

26 декабря на сайте ФК «Металлист» появилась информация со ссылкой на Курченко о желании нового владельца клуба выкупить из коммунальной собственности областной спортивный комплекс «Металлист», на котором играет команда.