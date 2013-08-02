ЕБРР покупает 23% украинской «дочки» сахарного холдинга ED&F Man

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на приобретение 23% акций ED&F Man Ukraine Investments B.V. (Нидерланды), украинского дочернего предприятия одного из крупнейших производителей сахара в мире ED&F Man, сообщили в АМКУ.

Согласно сообщению, комитет также разрешил ЕБРР и ED&F Man Ukraine Investments B.V. заключить акционерный договор, согласно которому банк получит право блокировать ключевые управленческие решения высшего органа управления компании.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ЕБРР сообщил о намерении инвестировать 15,9 млн долл. в украинское дочернее предприятие по производству сахара британской компании ED&F Man.

Средства планировалось направить на установку оборудования для переработки сахарной свеклы и развитие производства сахарной свеклы в Николаевской области.

Справка УНИАН. Компания ED &F Man зарегистрирована в 1783 году в Лондоне. На сегодняшний день она является одним из ведущих мировых поставщиков сахара, патоки, комбикормов, тропических масел, биотоплива, кофе.