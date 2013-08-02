Янукович подписал закон об эмиссии облигаций международных финорганизаций в гривне

Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно эмиссии облигаций международных финансовых организаций».

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, принятый Верховной Радой 4 июля закон подписан Президентом 30 июля.

В соответствии с законом, международные финансовые организации могут осуществлять в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), эмиссию процентных или дисконтных облигаций исключительно путем публичного размещения на украинских фондовых биржах, которые по результатам конкурсного отбора были включены НКЦБФР в утвержденный ею перечень. Эмиссии облигаций международных финансовых организаций обслуживаются в депозитарной системе Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №172 от 17 мая разрешил ЕБРР кредитование украинских предприятий в национальной валюте – гривне. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне уже в текущем году. Для финансирования инвестиционных проектов в Украине ЕБРР намерен привлекать ресурсы в национальной валюте посредством публичного размещения облигаций. Эксперты банка разработали законопроект, в соответствии с которым ЕБРР сможет привлекать ресурсы в национальной валюте в Украине посредством размещения облигаций.