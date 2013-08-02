Украинский фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 2 августа, снизился на 0,34% – до 886,30 пункта, индекс украинских аграрных компаний Uxagro вырос на 0,03% - до 1098,92 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 15,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 6,6 млн грн, на срочном рынке – 8,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи» (+0,96%), а лидерами снижения - акции «Укрсоцбанка» (-2,43%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,20% – до 316,85 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 248,5 млн грн.