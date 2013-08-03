Акции банков и энергетиков тянут рынок вниз - эксперт

Покупателям украинских акций явно не хватает сил, чтобы преодолеть психологическую отметку в 900 пунктов.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его мнению, «на движении отечественного фондового рынка сказываются технические факторы. Если в предыдущие дни индекс Украинской биржи рос за счет спроса в акциях банковских учреждений и энергетиков, имеющих высокий вес в структуре индексной корзины, то теперь эти же акции, корректируясь вниз, тянут за собой биржевой индикатор».

Как отметил Кушнарев, пятничные торги на украинском фондовом рынке проходили на отрицательной территории. Наибольшие потери среди представителей индексной корзины понесли акции «Укрсоцбанка» (-1,55%). Хуже других выглядели акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,26%) и «Донбассэнерго» (-1,22%). Ростом в первом эшелоне завершили день бумаги «Мотор Сичи», прибавившие 1,01%.

По словам аналитика, «основное внимание зарубежных трейдеров в пятницу было приковано к статистике по рынку труда США, от которой во многом зависят дальнейшие шаги Федрезерва в области кредитно-денежной политики. На этой неделе ФРС дала понять, что решение вопроса о сокращении масштабов количественного смягчения откладывается, как минимум, до осени».

Кушнарев обратил внимание, что сами статданные из США носили противоречивый характер. Уровень безработицы среди американцев в июле сократился до минимума за последние 4,5 года, составив 7,4%, тогда как прогнозировалось снижение показателя до 7,5%. В то же время, июльский прирост занятости в несельскохозяйственном секторе США оказался слабее, чем ожидалось – 162 тыс. против прогнозных 185 тыс.

«Трейдеры встретили статистику из США умеренными продажами, которые со временем были выкуплены» - отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 2 августа, снизился на 0,34% – до 886,30 пункта. Общий объем торгов составил 15,2 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,20% – до 316,85 пункта. Общий объем торгов составил 248,5 млн грн.