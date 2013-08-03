Индексы Dow Jones и S&P достигли исторического максимума

Американские биржевые индексы Dow Jones и S&P достигли по итогам торгов в пятницу, 2 августа, исторического максимума, сообщает Лента.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Так, промышленный индекс Dow Jones был зафиксирован на отметке в 15658,36 пункта, прибавив за торговую сессию 30,34 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 достиг отметки в 1709,67 пункта, что на 2,8 пункта больше, чем днем ранее. Высокотехнологичный индекс Nasdaq своего исторического максимума пока не достиг, хотя и вырос по итогам торгов на 13,84 пункта до отметки в 3689,59 пункта.

Росту котировок на американских биржах не помешала обнародованная утром 2 августа отчетность, согласно которой за июль в США удалось создать на 14 тысяч меньше новых рабочих мест, чем ожидалось.

Котировки акций социальной сети Facebook, по состоянию на закрытие биржевых торгов, впервые превысили цену размещения в 38 долларов и были зафиксированы на отметке в 38,05 доллара. IPO компания Facebook проводила в середине мая 2012 года. На внебиржевых торгах акции Facebook 2 августа достигали 38,49 доллара. Цену размещения на внебиржевых торгах акции Facebook впервые превысили 31 июля. Рост котировок Facebook биржевые аналитики объясняют отчетом компании о доходах от размещения рекламы, которые превзошли ожидания.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.